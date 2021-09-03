Iğdır'da Büşra Nur Bağcı ve İstanbul'da Şevval Aybirdi, hayallerinin peşinden koştu: Tıp fakültesi öğrencisi oldu

İstanbul'da yaşayan Şevval Aybirdi (23), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nu bitirdi. Hemşire olduktan sonra üniversite sınavında hayali olan Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Iğdır'da yaşayan Büşra Nur Bağcı (18) ise annesi meme kanseri olduğunda 7 yaşında doktor olmaya karar verdi. Meme kanserinden kaybettiği annesine verdiği sözü tutan Bağcı, İstanbul'da özel bir üniversitenin tıp fakültesini yüzde 50 burslu olarak kazanmayı başardı.

KANSER UZMANI OLACAĞIM



Aybirdi, "Tekrar sınava hazırlanmak istediğimde bana, 'Ne gerek var, kesin iş bulabileceğin bir mesleğin var. Ömür boyu okuyacak mısın? Boş ver' diyenler oldu. Sınava ilk girdiğimde tıp fakültesini kazanamadığımda bir daha kazanamayacağımı söyleyenler oldu" dedi. Annesini kaybettikten sonra hayalinin peşinden giden Bağcı, tıp fakültesini bitirdikten sonra kanser hastalığı üzerine uzmanlaşmak ve yurt dışında da eğitim aldıktan sonra Türkiye'de görev yapmak istediğini söyledi.

Mustafa BAKIRHAN