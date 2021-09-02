Nazım Özgün İpek, otizmliydi ve 8 okul tarafından reddedildi! Gönül öğretmeni ile hikayesini ilmek ilmek işledi

İstanbul'da yaşayan otizmli Nazım Özgün İpek, hikayesiyle kalplere kazındı. 19 yaşındaki Nazım, öğretmenlerinin bile 'İmkansız' dediği şeyi başardı! Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

Başarısını küçücük bir çocukken elinden tutan ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'e adadı. İlmek ilmek işlediği mücadelesini sosyal medyadan şu sözlerle anlattı:

Gönül Sözöz, 25 yıllık öğretmendi. Hiç otizmli öğrencisi olmamıştı. Onun sayesinde 8 okuldan geri çevrildikten sonra ilkokula başladım. 4 sene dalga geçtiler, dövdüler, eşyalarımı kaçırdılar. Ancak ben onun sayesinde 3. sınıfta girdiğim SBS sınavında Türkiye birincisi oldum. Okul ikincisi olarak ilkokulu bitirdim. Bugün Hacettepe kazanmış otizmli/Aspergerli Nazım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim "Ben seni okuturum çocuğum" dedi. Hepsi bu. Yeter ki engel olmayın!

5 YAŞINDA KONUŞTU

Nazım Özgün, otizmi nedeniyle 5 yaşında konuşmaya başladı.

5 anaokulundan atıldı. 8 ilkokul ise 'Sınıfımız yok' diyerek genci okula almadı. Anne İrem Afşin, "Gönül öğretmenimiz olmasa, Nazım bugün herkesin tanıdığı Nazım olamazdı" diyerek duygularını anlattı.