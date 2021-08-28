'Sigara içme' diye uyaran annesini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Muğla Datça'da Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hasan Oben Pullu'nun (29) babası Mustafa Pullu (58) pide yaptırmak için dışarı çıktı. Psikolojik sorunları olan genç, evde annesi Atiye Pullu (54) ile kaldı.
Kendisine sigara içme diyen annesiyle tartıştı. Olay büyüyünce Hasan Pullu, kadının boğazını sıktı. Ardından bıçakla 15 yerinden yaraladı. Talihsiz kadın, can verdi.
Kendisine sigara içme diyen annesiyle tartıştı. Olay büyüyünce Hasan Pullu, kadının boğazını sıktı. Ardından bıçakla 15 yerinden yaraladı. Talihsiz kadın, can verdi.