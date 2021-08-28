Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Sigara içme' diye uyaran annesini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

    Hasan Oben Pullu, kendisini sigara içme diye uyaran annesini 15 bıçak darbesiyle öldürdü. “Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum” dedi.

    Anneye 15 bıçak
    Muğla Datça'da Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hasan Oben Pullu'nun (29) babası Mustafa Pullu (58) pide yaptırmak için dışarı çıktı. Psikolojik sorunları olan genç, evde annesi Atiye Pullu (54) ile kaldı.



    Kendisine sigara içme diyen annesiyle tartıştı. Olay büyüyünce Hasan Pullu, kadının boğazını sıktı. Ardından bıçakla 15 yerinden yaraladı. Talihsiz kadın, can verdi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmetçik Afganistan’dan döndü
    Haberler Yaşam 'Sigara içme' diye uyaran annesini 15 bıçak darbesiyle öldürdü
        SON DAKİKA