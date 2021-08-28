Prof. Mikdat Kadıoğlu’nun evine ayı dadandı

Yaz tatilini Maçka'da geçiren İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun başı, evine dadanan ayı ile derde girdi.
Kadıoğlu, 'Meteor' adını verdiği boz ayıyı görüntülemek için evin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Hayvanın eve yaklaşmaması için sürekli müzik yayını yapmaya başladı. Ayı ile mücadelesini sosyal medya hesabından da paylaştı: "Ayıyı seviyorum, bir problemim yok. Ama içeri giriyor, beğenmediği ne varsa kırıyor, döküyor. Ayçiçeği yağını içiyor ama gaz, tiner gibi şeyleri beğenmeyip atıyor. Sosyal medyada bakıyorum herkes ayıyı taraf tutuyor. Bana 'ne işin var orada' diyor. Ama biz yola daha yakınız. Ormanda değilim, kıyısındayım!"
Prof. Kadıoğlu, "Ayının yakışıklı bir fotoğrafını çekmek için kamera kurdum. Ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor" dedi.
Meteor adlı bozayı, Trabzon Maçka'da Kadıoğlu yokken evine giriyor. Zeytinyağı içiyor. Ama benzine dokunmuyor. Bahçeye zarar veriyor. Etrafı kırıp döküyor.
Kadıoğlu, 'Meteor' adını verdiği boz ayıyı görüntülemek için evin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Hayvanın eve yaklaşmaması için sürekli müzik yayını yapmaya başladı. Ayı ile mücadelesini sosyal medya hesabından da paylaştı: "Ayıyı seviyorum, bir problemim yok. Ama içeri giriyor, beğenmediği ne varsa kırıyor, döküyor. Ayçiçeği yağını içiyor ama gaz, tiner gibi şeyleri beğenmeyip atıyor. Sosyal medyada bakıyorum herkes ayıyı taraf tutuyor. Bana 'ne işin var orada' diyor. Ama biz yola daha yakınız. Ormanda değilim, kıyısındayım!"
Prof. Kadıoğlu, "Ayının yakışıklı bir fotoğrafını çekmek için kamera kurdum. Ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor" dedi.
Meteor adlı bozayı, Trabzon Maçka'da Kadıoğlu yokken evine giriyor. Zeytinyağı içiyor. Ama benzine dokunmuyor. Bahçeye zarar veriyor. Etrafı kırıp döküyor.