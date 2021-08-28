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    Adaletin bu mu dünya! Savcıya takipsizlik doktora dava

    Osmaniye'de Doktor Kemal Gökhan Günel’i ters kelepçe ile gözaltına aldırtan savcı hakkında takipsizlik kararı verildi. Günel hakkında ise iddianame düzenlendi.

    Adaletin bu mu dünya!
    Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Dr. Kemal Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği iddiasıyla gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada "delil yetersizliği ve unsur yokluğu" nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Ancak Dr. Günel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.




    Dr. Kemal Gökhan Günel, hakaret suçundan yargılanacak.

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    Haberler Yaşam Adaletin bu mu dünya! Savcıya takipsizlik doktora dava
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