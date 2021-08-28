Adaletin bu mu dünya! Savcıya takipsizlik doktora dava

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Dr. Kemal Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği iddiasıyla gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada "delil yetersizliği ve unsur yokluğu" nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Ancak Dr. Günel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Dr. Kemal Gökhan Günel, hakaret suçundan yargılanacak.
Dr. Kemal Gökhan Günel, hakaret suçundan yargılanacak.