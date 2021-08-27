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    Cezaevinde şok gerçek! 2 gün boyunca eve hapsedilmiş

    Balıkesir'de geçen 13 Ağustos'ta Rümeysa Aydın (27), sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü 7 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Murat Aydın'ı (30) av tüfeğiyle öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burada yapılan hamilelik testi pozitif çıktı. 1.5 aylık gebe olduğunu öğrenen kadın, büyük şok yaşadı.

    Cezaevinde şok gerçek!

    Balıkesir'de geçen 13 Ağustos'ta Rümeysa Aydın (27), sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü 7 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Murat Aydın'ı (30) av tüfeğiyle öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burada yapılan hamilelik testi pozitif çıktı. 1.5 aylık gebe olduğunu öğrenen kadın, büyük şok yaşadı. "Eş katili oldum. Bir de bebeğimin katili mi olayım. Bu bebeği dünyaya getirmek istiyorum" dedi. Aydın'ın avukatı Neslihan Çallıoğlu, "Savcılığa verdiğimiz dilekçeyle, testi sunarak gerek bebeğin sağlığı gerek annenin sağlığı için tahliye edilip, tutuksuz olarak yargılamasını talep ettik" dedi. Çallıoğlu, Rümeysa'nın olaydan önce eşi tarafından 2 gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını da belirtti.

    Tuna ÇAM

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    Haberler Yaşam Cezaevinde şok gerçek! 2 gün boyunca eve hapsedilmiş
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