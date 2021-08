Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi (Yaşam haberleri)

GÖNÜLLERİ KAZANDI

Kocaeli'nde yaşayan Can Gönül (27), kimsesizdi. İş başvurusu için gittiği nüfus müdürlüğünde hayatını değiştirecek gerçeği öğrendi. Detaylı nüfus örneğinde futbolcu Gökhan Gönül'ün ağabeyi olduğunu öğrendi. Türkiye, Gönül Ailesi'nin Yaşilçam filmlerini aratmayan hikayesine kilitlendi. Önceki gün canlı yayına bağlanan Gökhan Gönül ise kardeşini kabul etti. "Can, çık gel kardeşim. Annem babam seni bekliyor" dedi. Gözyaşlarına boğulan genç, dün Rize'ye gitti. Ağabeyi ile gözlerden uzak gizli bir görüşme gerçekleştirdi. 27 yıllık özlemin ardından Gökhan Gönül, Antalya karşılaşması için Rize'den ayrılırken Can Gönül ise anne ve babasının yanına Bursa'ya gitti.