Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi (Yaşam haberleri)

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi. Bu kapsamda 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Van'a davet edildi. Akdamar Adası'nı gezen misafirler, bölgeyi çok beğendiklerini belirterek, Türkiye'nin tarihi ve doğa güzelliklerini öve öve bitiremedi.

KIRMIZI IŞIKTA İNFAZ

İstanbul Küçükçekmece'de Azeri işadamı Rıshal Hasanov (35) 22 Haziran'da arabasıyla ışıklarda beklerken motosikletle yanına yaklaşan 3 saldırganın hedef olup can verdi. Kullandıkları aracın çalıntı olduğunu belirlendi. Ümraniye'de yakalanan zanlılar, Hasanov'u ailevi sebeplerden dolayı öldürdüklerini söyledi.

NİKAH CİNAYETİ

Konya'da evli ve bir çocuğu olan Mustafa Dağlı (35), evli sevgilisi 2 çocuk annesi Semanur Saraç (32) ile tartıştı. Saraç ve babası Yusuf Güler'i kurşunladı. Sonrada kafasına sıktı. Üçü de kurtarılamadı. Kavganın, Güler'in "Boşanın nikah kıyın" ısrarı üzerine çıktığı anlaşıldı. Ardından da kızını kendi evine aldı. Kızan Dağlı, üçünün de korkunç sonunu hazırladı.

AYISAVAR!

Balıkesir Kaz Dağları'nda çıkan yangına gönüllü olarak müdahale eden ve o sırada yangından kaçan bir ayının saldırısına uğrayan üniversiteli Özkan Kaya, yaşadığı dehşeti TAKVİM'e anlattı: Alevlerden kaçan bir ayı, aniden karşıma çıktı. Üzerime atladı. Kollarımı ısırmaya başladı. Sonra üzerime çıktı. O an elimi ağzına aldı. Dilini bastırdım. Sonra var gücümle ittim. Yuvarlandık, taşa çarptı. Kaçtı ve kurtuldum.

VAHŞET EVİ

İstanbul Kartal'da, bir daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Evde anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alındı.

7.8 MİLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 7 milyon 863 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 128'er lira kazandı. 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.