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    Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi (Yaşam haberleri)

    Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi. Bu kapsamda 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Van'a davet edildi. Akdamar Adası'nı gezen misafirler, bölgeyi çok beğendiklerini belirterek, Türkiye'nin tarihi ve doğa güzelliklerini öve öve bitiremedi.

    Vantur!

    Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi. Bu kapsamda 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Van'a davet edildi. Akdamar Adası'nı gezen misafirler, bölgeyi çok beğendiklerini belirterek, Türkiye'nin tarihi ve doğa güzelliklerini öve öve bitiremedi.

    KIRMIZI IŞIKTA İNFAZ
    İstanbul     Küçükçekmece'de Azeri işadamı Rıshal Hasanov (35) 22 Haziran'da arabasıyla ışıklarda beklerken motosikletle yanına yaklaşan 3 saldırganın hedef olup can verdi. Kullandıkları aracın çalıntı olduğunu belirlendi. Ümraniye'de yakalanan zanlılar, Hasanov'u ailevi sebeplerden dolayı öldürdüklerini söyledi.

    NİKAH CİNAYETİ
    Konya'da evli ve bir çocuğu olan Mustafa Dağlı (35), evli sevgilisi 2 çocuk annesi Semanur Saraç (32) ile tartıştı. Saraç ve babası Yusuf Güler'i kurşunladı. Sonrada kafasına sıktı. Üçü de kurtarılamadı. Kavganın, Güler'in "Boşanın nikah kıyın" ısrarı üzerine çıktığı anlaşıldı. Ardından da kızını kendi evine aldı. Kızan Dağlı, üçünün de korkunç sonunu hazırladı.

    AYISAVAR!
    Balıkesir     Kaz Dağları'nda çıkan yangına gönüllü olarak müdahale eden ve o sırada yangından kaçan bir ayının saldırısına uğrayan üniversiteli Özkan Kaya, yaşadığı dehşeti TAKVİM'e anlattı: Alevlerden kaçan bir ayı, aniden karşıma çıktı. Üzerime atladı. Kollarımı ısırmaya başladı. Sonra üzerime çıktı. O an elimi ağzına aldı. Dilini bastırdım. Sonra var gücümle ittim. Yuvarlandık, taşa çarptı. Kaçtı ve kurtuldum.

    VAHŞET EVİ
    İstanbul     Kartal'da, bir daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Evde anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alındı.

    7.8 MİLYON TL DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 7 milyon 863 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 128'er lira kazandı. 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

    GÖNÜLLERİ KAZANDI
    Kocaeli'nde yaşayan Can Gönül (27), kimsesizdi. İş başvurusu için gittiği nüfus müdürlüğünde hayatını değiştirecek gerçeği öğrendi. Detaylı nüfus örneğinde futbolcu Gökhan Gönül'ün ağabeyi olduğunu öğrendi. Türkiye, Gönül Ailesi'nin Yaşilçam filmlerini aratmayan hikayesine kilitlendi. Önceki gün canlı yayına bağlanan Gökhan Gönül ise kardeşini kabul etti. "Can, çık gel kardeşim. Annem babam seni bekliyor" dedi. Gözyaşlarına boğulan genç, dün Rize'ye gitti. Ağabeyi ile gözlerden uzak gizli bir görüşme gerçekleştirdi. 27 yıllık özlemin ardından Gökhan Gönül, Antalya karşılaşması için Rize'den ayrılırken Can Gönül ise anne ve babasının yanına Bursa'ya gitti.

    FAS VARYANTI
    Maske takmayan turistler, taksiciyi darp etti! Olay geçtiğimiz gün İstanbul Mecidiyeköy'de meydana geldi. Faslı Nora N. (25), Wiame N. (21) ve yanlarında bulunan Imane B. (27), Yusuf D'nin kullandığı taksiye bindi.

        Taksici, kadınlardan maske takmalarını istedi. Ancak 3 kadın, uyarılara aldırış etmedi! Ortam gerilince, taksici kadınları araçtan indirdi. Bu sırada kadınlar, saldırdıkları taksiciyi darp etti! Gözaltına alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

        DOKTOR VE HEMŞİLERE ÇİRKİN SALDIRI
        Mersin'in Mezitli ilçesinde, özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç. yaşamını yitirdi. Haberi alan Ç.'nin yakınları hastaneyi bastı. Kalabalık grup, gencin hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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        Haberler Yaşam Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ili tanıtmak için program düzenledi (Yaşam haberleri)
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