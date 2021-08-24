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    İstanbul Pendik'te korkunç olay! Arkadaşına ait köpeğin saldırısına uğrayan genç, boğularak can verdi

    İstanbul Pendik, korkunç bir olaya sahne oldu. Arkadaşına ait köpeğin saldırısına uğrayan genç, boğularak can verdi. Ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını belirten aile şikayetçi oldu.

    Denizde pitbull dehşeti

    İstanbul Pendik, korkunç bir olaya sahne oldu. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı.

    İddiaya göre, Doğan'ı denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı.

    Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulan talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Gencin vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını belirten aile şikayetçi oldu.

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    Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te korkunç olay! Arkadaşına ait köpeğin saldırısına uğrayan genç, boğularak can verdi
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