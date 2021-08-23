Fatma'nın imdat çığlığı! Ölmeyi mi bekleyeceğim

İstanbul'da yaşayan Fatma Yasak, 3 yıl önce evlendiği eşi Alper Tasalı tarafından şiddet ve hakaret gördüğü için boşanma davası açtı. Ancak davanın sorunlu olduğunu öne sürerek yaşadığı korku dolu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Tasalı tarafından bir araca silah zoruyla bindirilip Silivri'ye kaçırıldığını aktardı.

Fatma Yasak, "Yoldayken KADES uygulaması üzerinden polislere ulaştım. Beni aradılar iş görüşmesi gibi onlarla konuştum. Beni oraya götürüp infaz edecekti. Bir şekilde kurtuldum. Ölmek istemiyorum, Özgecan gibi, Aleyna gibi olmak istemiyorum" diye konuştu. Gözaltına alınan Alper Tasalı, nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Tasalı, yeniden yakalandı.