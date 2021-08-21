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    En pahalı çekim! Tek filmden 100 milyon dolar

    Film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncular belli oldu. Variety dergisinin araştırmasına göre; İngiliz aktör Daniel Craig, Knives Out 2 için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveyi aldı.

    En pahalı çekim!

    Film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncular belli oldu. Variety dergisinin araştırmasına göre; İngiliz aktör Daniel Craig, Knives Out 2 için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveyi aldı.


    Jennifer Lawrence'ın film başına kazancı 25 milyon dolar.

    Onu, tek film için 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson izliyor. King Richard filminden 40 milyon dolar kazanacak Will Smith üçüncü sırada. İlk 10'da sadece 3 kadın oyuncu yer aldı.


    Daniel Craig, listenin ilk sırasında yer alıyor.

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