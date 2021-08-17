Türklerin yıldızı parladı! Kimi Microsoft'ta kimi ise NASA'da önemli görevlerde rol aldı

Türk bilim insanları, yurt dışında önemli teknolojik çalışmalara imza attı. Başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Onlardan biri de İzmirli Merve Yıldız'dı. İşletme ve Endüstri Mühendisliği eğitimi alan Merve Yıldız, 2014'te üniversite eğitimini tamamladı.

Ardından Almanya Münih Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Microsoft'un Almanya'daki merkezinde Proje Müdürü olarak çalışmaya başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da da Türk yıldızı parladı.

Bugün, NASA'da tam 93 Türk'ün farklı birimlerde pek çok önemli çalışmaya imza attığı vurgulandı.

Bunlardan bazıları ise Astrofizikçi Akın Yıldırım, Astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, Prof. Dr. Feryal Özel ve Dr. Umut Yıldız'dı.