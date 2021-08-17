Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.08.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 10:38
    ABONE OL

    3 yaşındaki Zümra Nur düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralanıp hayatını kaybetti! Kahreden detay

    İstanbul Beylikdüzü'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, dün düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük Zümra Nur'un düştüğü inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğu görüntülendi. İnşaatın çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ve çevresinde çocuklara ait olan oyuncakların olması dikkat çekti.

    3 yaşındaki Zümra Nur’dan çok acı haber

    Beylikdüzü'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, dün düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın düştüğü asansör boşluğu görüntülenirken, inşaat halindeki apartmanda hiçbir güvenlik önlemi alınmaması da dikkat çekti.


    Beylükdüzü'nde dün annesiyle parka giden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden anne, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerinde gelen ekipler, küçük kızı apartmanın asansör boşluğunda baygın buldu.

    Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ
        Küçük Zümra Nur'un düştüğü inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğu görüntülendi.

        Ayrıca inşaatın çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ve çevresinde çocuklara ait olan oyuncakların olması dikkat çekti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erken emekliliğin 8 formülü
        Haberler Yaşam 3 yaşındaki Zümra Nur düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralanıp hayatını kaybetti! Kahreden detay
            SON DAKİKA