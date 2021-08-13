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    Ceren’i rahat bırakın!

    Akademisyen Ceren Damar'ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in anne ve babası hakkında ''hakaret' ve ''tehdit''ten hapis cezası istendi.

    Ceren’i rahat bırakın
    Ankara'da, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet, boş durmadı. Şenel'i suçlayıcı ifadeler kullanıp oğullarını aklamaya çalıştı. Merhuma hakaret edip annesi Feyza ve babası Mustafa Damar'a tehditler yağdırdı. Şikayet üzerine savcılık, Hatice ve Ömer Hikmet hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    Ceren Damar Şenel, kopya çektiği için uyardığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.




    Hasan İsmail Hikmet
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