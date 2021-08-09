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    'Absolut' müzik kulağına sahip otizmli Kerem Bayrak müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldu

    Nadir görülen ‘absolut’ müzik kulağına sahip otizmli Kerem Bayrak, Samsun’da müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ailesine büyük gurur yaşatan Kerem’in tek hayali öğretmen olabilmek...

    Aferin Kerem!

    Samsun'da yaşayan otizmli Kerem Bayrak (23), farklı müzik aletlerini çalarak kendisine hayran bırakıyor. Ortaokul hayatında farklı sanat dallarında yer alan Kerem, akabinde ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olunca tercihini İlkadım Güzel Sanatlar Lisesinden yana kullandı. Burada kendisini daha çok geliştiren Kerem Bayrak, ender görülen müzik yeteneğiyle çello, bağlama, gitar ve piyano gibi müzik aletlerini çalmayı başardı.

    2018'de Ondokuz Mayıs Üniversitesinin programlarına özel öğrencileri alacağını duyurması üzerine Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü sınavlarına giren Kerem Bayrak başarılı olarak bölüme girmeye hak kazandı. Bölüm hocaları ise Kerem'in çok disiplinli bir öğrenci olduğunu söyledi. Bayrak, Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

    ABSOLUT KULAK NEDİR?
    Doğuştan     gelen bu özelliğe sahip bireyler, sesleri kulakla değil beyin ile algılıyor. Kişi, herhangi bir ses duyar duymaz notasını anlayabildiği gibi seslerin aralarındaki detonasyonu da algılayabiliyor.

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