Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtulan kadın: "Sesimi şimdi duyun"

Sevil Kırmacı (43) 3 ay evli kaldığı İ.K.'den boşanmak için dava açınca çalıştığı iş yerinin önünde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar araca isabet etti. Ölümden kurtulan Kırmacı'nın şikayeti üzerine eşine ev hapsi cezası verildi. Kırmacı, tehditlerin devam ettiğini, ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi."İllaki ben öldükten sonra ya da çevremdeki insanlara bir şey olduktan sonra mı sesim duyulacak. Yetkililere sesleniyorum. Böyle bir silahlı saldırı olduğu için benimle kimse yan yana gelmek istemiyor. Saldırgan da tehditlerine devam ediyor." diye feryat etti.