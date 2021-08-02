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    Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtulan kadın: "Sesimi şimdi duyun"

    Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtulan kadın, “Ben öldükten sonra mı sesim duyulacak” dedi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Sesimi şimdi duyun
    Sakarya'da, Sevil Kırmacı (43) 3 ay evli kaldığı İ.K.'den boşanmak için dava açınca çalıştığı iş yerinin önünde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar araca isabet etti. Ölümden kurtulan Kırmacı'nın şikayeti üzerine eşine ev hapsi cezası verildi. Kırmacı, tehditlerin devam ettiğini, ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi.

    HALA TEHDİT EDİYOR
    "İllaki ben öldükten sonra ya da çevremdeki insanlara bir şey olduktan sonra mı sesim duyulacak. Yetkililere sesleniyorum. Böyle bir silahlı saldırı olduğu için benimle kimse yan yana gelmek istemiyor. Saldırgan da tehditlerine devam ediyor. Bu saldırganın hapiste olması gerekmiyor mu" diye feryat etti.

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