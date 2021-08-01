Delta varyantı, vaka sayılarını katladı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan uyardı: Aşı yaptırın...

Covid-19, mutasyona uğradı. Delta varyantı adı verilen yeni tür, tüm dünyayı sardı! 132 ülkede görülen varyant nedeniyle vaka sayıları arttı. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, hastaların yoğun bakım ihtiyacının arttığına vurgu yaptı.

Yeni vakaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu açıklayan Prof. Dr. Sema Turan, "Hastalar ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. Aşısız bireylerin yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Yüksek oksijen ihtiyacı duyarak yoğun bakımda yatıyorlar. Bu nedenle aşı çok önemli bir silah" açıklaması yaptı.

Artan vakalar, hastanelere de yansıdı. Yoğun bakım yatakları dolmaya başladı.

SALGINI BÖYLE YENECEĞİZ

Aşılama seferberliği, tüm yurtta sürdü. Dün mobil aşı ekibi Ardahan'daki Küçük Altunbulak yaylasına gitti. Vatandaşların oluşturduğu aşı kuyruğunun sonu gelmedi.

ÖLÜMCÜL UYARI

İngiltere'de bilim kurulu üyeleri korkutan açıklamayı yaptı.

Dünyada dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama varyantlarının birleşmesiyle "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Bu türün, her 3 kişiden birinde can kaybına yol açacağını açıkladı.