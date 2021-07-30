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    Pucca yanlış yaptın!

    Milyonlarca takipçisi olan Pucca, “Hala erkek denen aşağılık cinsiyetten hoşlanıyorum” dedi. Aşırı tepki alınca da çark etti: Ben o sözleri sözleri eski eşim için söylemiştim...

    Pucca yanlış yaptın!

    Sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Yıldırım, 17 Temmuz'da gözaltına alınmasına neden olan tweet nedeniyle başını yine belaya soktu. Pucca hakkında, erkeklerle ilgili yaptığı paylaşımın şikayet edilmesi hakkında "alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Pınar Yıldırım, o mesajında, "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" diye yazdı. Savcılıktaki ifadesinde ise, "Eski eşim twitter üzerinden beni kast edecek şekilde paylaşım yapmıştı. Benim de yaptığım bu paylaşım ona istinadendi. Yanlış çıkarımda bulunulmuş" dedi.

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