Ekmek tekneleri yandı (Yurttan haberler)

İstanbul Kartal, Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede yangın çıktı. Alevler, diğer teknelere de sıçradı. 8 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.
BİRAZ DA BİZ SAHİLE İNEK
Sinop'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşların otlamak üzere dışarı saldığı inekler, meralarda doyduktan sonra sahilde keyif yaptı. Ordu Köyü Denizler mevkiinde plaja giren inekler, turistlerle güneşlendi.
VAKA SAYISI 17 BİNE DAYANDI
Türkiye'de dün 224 bin 198 Covid-19 testi yapıldı. 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı. 63 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadesini kullandı.
ÖNCE TECAVÜZ SONRA CİNAYET
Ankara'da Gamze Açar (17), otelin 5. katından düşerek can verdi. 5 kişi hakkında, ağır müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin, Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduğu, ardından kızı balkondan atarak öldürdükleri belirlendi.
ACI PINAR
İzmir'de alkollü Pınar Kalkan'ın (35) kullandığı araç, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şafta düştü. Finlandiyalı Timo Karkkainen (40) can verdi. Ağır yaralanan Kalkan da dün yaşam savaşını kaybetti. Önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tepki çekti. Kaza nedeniyle 1,5 metrelik beton bloklar yerleştirildi.
ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda önce aralarında tartışan, ardından çalışanlara ve polise saldıran oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na istenen ceza belli oldu. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu, Çınar'ın ise 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. (Deniz YUSUFOĞLU)
İKİSİNE DE MÜEBBET
İstanbul Sultanbeyli'de Lale Bayram'ın öldürülmesinin ardından dehşet verici ayrıntılar ortaya çıktı. Yasin A.'nın, eski eşini öldürmesi için kiralık katile 8 bin 500 lira ödediği, ikilinin Lale'yi iple boğduktan sonra intihar süsü vermek için bileklerini kestiği ortaya çıktı. Yaklaşık 7 aydır süren davada karar verildi. Yakayı ele veren ikili, yargılandıkları mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. (Atakan IRMAK)
ONUR'U ARI SOKMUŞ!
Ankara'da kurbanlık koyunu yakalamak isterken kırsal alanda ölü bulunan tıp öğrencisi Alp Onur Eker'in ön otopsi raporu hazırlandı. Vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Kovanların, cesedinin bulunduğu noktaya 150 metre mesafede olduğu anlaşıldı.
DİKKAT! 44 DERECE
Meteoroloji, uyardı: Marmara, Ege ve Akdeniz önümüzdeki 4 gün yanacak. Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkacak.
BİR AŞI BİR TABLET
Ş.Urfa, aşıda geride kaldı. Teşvik için kampanya başlatıldı: Aşı olana bedava tablet!
394 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 394 bin 323 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 798'er, 8 bilenler 248'er, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
188 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 187 milyon 770 bin 579 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 135 bin 204'er, 4 bilenler bin 959'ar, 3 bilenler 115'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
BİRAZ DA BİZ SAHİLE İNEK
Sinop'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşların otlamak üzere dışarı saldığı inekler, meralarda doyduktan sonra sahilde keyif yaptı. Ordu Köyü Denizler mevkiinde plaja giren inekler, turistlerle güneşlendi.
VAKA SAYISI 17 BİNE DAYANDI
Türkiye'de dün 224 bin 198 Covid-19 testi yapıldı. 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı. 63 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadesini kullandı.
ÖNCE TECAVÜZ SONRA CİNAYET
Ankara'da Gamze Açar (17), otelin 5. katından düşerek can verdi. 5 kişi hakkında, ağır müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin, Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduğu, ardından kızı balkondan atarak öldürdükleri belirlendi.
ACI PINAR
İzmir'de alkollü Pınar Kalkan'ın (35) kullandığı araç, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şafta düştü. Finlandiyalı Timo Karkkainen (40) can verdi. Ağır yaralanan Kalkan da dün yaşam savaşını kaybetti. Önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tepki çekti. Kaza nedeniyle 1,5 metrelik beton bloklar yerleştirildi.
ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda önce aralarında tartışan, ardından çalışanlara ve polise saldıran oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na istenen ceza belli oldu. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu, Çınar'ın ise 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. (Deniz YUSUFOĞLU)
İKİSİNE DE MÜEBBET
İstanbul Sultanbeyli'de Lale Bayram'ın öldürülmesinin ardından dehşet verici ayrıntılar ortaya çıktı. Yasin A.'nın, eski eşini öldürmesi için kiralık katile 8 bin 500 lira ödediği, ikilinin Lale'yi iple boğduktan sonra intihar süsü vermek için bileklerini kestiği ortaya çıktı. Yaklaşık 7 aydır süren davada karar verildi. Yakayı ele veren ikili, yargılandıkları mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. (Atakan IRMAK)
ONUR'U ARI SOKMUŞ!
Ankara'da kurbanlık koyunu yakalamak isterken kırsal alanda ölü bulunan tıp öğrencisi Alp Onur Eker'in ön otopsi raporu hazırlandı. Vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Kovanların, cesedinin bulunduğu noktaya 150 metre mesafede olduğu anlaşıldı.
DİKKAT! 44 DERECE
Meteoroloji, uyardı: Marmara, Ege ve Akdeniz önümüzdeki 4 gün yanacak. Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkacak.
BİR AŞI BİR TABLET
Ş.Urfa, aşıda geride kaldı. Teşvik için kampanya başlatıldı: Aşı olana bedava tablet!
394 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 394 bin 323 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 798'er, 8 bilenler 248'er, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
188 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 187 milyon 770 bin 579 lira devretti. 5 bilen 3 kişi 135 bin 204'er, 4 bilenler bin 959'ar, 3 bilenler 115'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.