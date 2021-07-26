İki doz koronavirüs aşısı Nilüfer'i korudu | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

Kızı Ayşe Nazlı'nın doğum günü paylaşımında, kızının Coronavirüs'e yakalandığını anlatan Nilüfer, sürecin endişeli ve korku dolu geçtiğini paylaştı. Temaslı olduğu için kızıyla birlikte Bodrum'da karantinada olduğunu söylediği bir video yayınladı.
Nilüfer, "İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı" dedi. Kendisinin ve evdeki çalışanlarının testlerinin başından beri negatif olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez üçüncü doz aşısını da olacağını belirtti.
KONTROLÜ ELE ALALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Coronavirüs aşısı olmadığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.
KARŞIT ÖLÜM
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), geçen yılki paylaşımında "Aşılar yüzde 90-95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz, ölüm gibi. Virüse yakalansaydım karantinaya girer sonra da sağlıklı yaşamıma geri dönerdim" demişti. Geçen hafta Coronavirüs'e yakalandığını açıklayan Harmon, "Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanırım belli değil... Benim için dua edin" dedi. Bir süre sonra da hayatını kaybetti.
GENÇ VARYANT
İngiltere'de 20-30 yaşlardaki gençleri etkileyen COVID-19 virüsüne ilişkin yeni bir mutasyon tespit edildi.
Nilüfer, "İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı" dedi. Kendisinin ve evdeki çalışanlarının testlerinin başından beri negatif olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez üçüncü doz aşısını da olacağını belirtti.
KONTROLÜ ELE ALALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Coronavirüs aşısı olmadığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.
KARŞIT ÖLÜM
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), geçen yılki paylaşımında "Aşılar yüzde 90-95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz, ölüm gibi. Virüse yakalansaydım karantinaya girer sonra da sağlıklı yaşamıma geri dönerdim" demişti. Geçen hafta Coronavirüs'e yakalandığını açıklayan Harmon, "Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanırım belli değil... Benim için dua edin" dedi. Bir süre sonra da hayatını kaybetti.
GENÇ VARYANT
İngiltere'de 20-30 yaşlardaki gençleri etkileyen COVID-19 virüsüne ilişkin yeni bir mutasyon tespit edildi.