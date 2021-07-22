Hasan Kalyoncu Üniversitesi “A” notu alarak ilk 10’a girdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 42 bin 353 öğrencinin görüşü alınarak gerçekleştirilen 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması raporuna göre, "A" notu alan 10 üniversiteden biri oldu. 198 üniversite arasında "genel memnuniyet" kriterlerine göre 17. sıraya yükseldi.
Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli "Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Bu yıl 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha katılmasını bekliyoruz. Her 4 kontenjanımızdan 1'i tam bursludur" dedi.
Türkay Dereli
Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli "Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Bu yıl 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha katılmasını bekliyoruz. Her 4 kontenjanımızdan 1'i tam bursludur" dedi.
Türkay Dereli