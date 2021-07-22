Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi “A” notu alarak ilk 10’a girdi

    Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında en yüksek bursluluk oranına sahip 8. üniversite olduğunu belirtti.

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk 10’a girdi!
    Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 42 bin 353 öğrencinin görüşü alınarak gerçekleştirilen 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması raporuna göre, "A" notu alan 10 üniversiteden biri oldu. 198 üniversite arasında "genel memnuniyet" kriterlerine göre 17. sıraya yükseldi.



    Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli "Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Bu yıl 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha katılmasını bekliyoruz. Her 4 kontenjanımızdan 1'i tam bursludur" dedi.


    Türkay Dereli

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ege beşik gibi! Bir deprem daha...
    Haberler Yaşam Hasan Kalyoncu Üniversitesi “A” notu alarak ilk 10’a girdi