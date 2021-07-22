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    Görme engelli Havva öğretmen, rehber köpeği 'Angel' ile artık daha özgürce dolaşabiliyor

    Görme engelli Havva İpek Yener, hayallerini yarım bırakmadı. Önce üniversiteyi tamamladı. Ardından öğretmenliğe başladı. Sahiplendiği rehber köpeği Angel ise en yakın arkadaşıydı...

    Havva’ya 'Angel' yok
    İstanbul'da yaşayan tarih öğretmeni Havva İpek Yener (35), 20 yıl önce tavuk karası hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. Önce liseyi bitirdi. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne girdi. Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 4 ay önce de Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla Angel adlı rehber köpeği sahiplendi. Yener, can dostu sayesinde özgürce hareket edebildiğini söyledi. "5 dakikalık mesafeyi beyaz bastonla 10 dakikada gidebiliyorsunuz. Angel ile daha hızlı hareket etmiş oluyorum" dedi.



    Rehber köpek Angel, ders anında bile Havva İpek Yener'i yalnız bırakmıyor.

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    Haberler Yaşam Görme engelli Havva öğretmen, rehber köpeği 'Angel' ile artık daha özgürce dolaşabiliyor