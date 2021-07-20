Adana'da pompalı dehşeti! Husumetli olduğu amcası ve kuzenini av tüfeğiyle vurdu: 2 yaralı

ÖNCE GÜNDÜZ SONRA GECE KAVGA ÇIKTI

Husumet, İsmail D. ve eşinin bir süre önce tartışması sonrası daha da büyüdü. Bugün gündüz saatlerinde iki aile arasında yine aynı sebepten kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle dağılan taraflar, bu kez gece yine aynı nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Haldun D., amcası ile kuzenine av tüfeğiyle ateş açtı.