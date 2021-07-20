Adana'da pompalı dehşeti! Husumetli olduğu amcası ve kuzenini av tüfeğiyle vurdu: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail D., iddiaya göre yaklaşık 7 yıl önce amcasının kızı ile kaçarak evlenince iki aile arasında husumet çıktı.
ÖNCE GÜNDÜZ SONRA GECE KAVGA ÇIKTI
Husumet, İsmail D. ve eşinin bir süre önce tartışması sonrası daha da büyüdü. Bugün gündüz saatlerinde iki aile arasında yine aynı sebepten kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle dağılan taraflar, bu kez gece yine aynı nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Haldun D., amcası ile kuzenine av tüfeğiyle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, İsmail D.'nin bacağına, babası Tayyip D.'nin ise karnına isabet etti. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.