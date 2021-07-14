Yüzme Genç Milli Takımı, devletin desteğini milletin güvenini boşa çıkarmadı: Avrupa'da destan yazdı

Yüzme Genç Milli Takımı, devletin desteğini milletin güvenini boşa çıkarmadı. Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 15 madalya kazandı. Destan yazdı.

Altın çocuklar, gece gündüz demeden şampiyonaya hazırlandı. Tek amaçları birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaktı. Bayrağımızı dalgalandırmaktı.

Ve yaptıkları büyük fedakarlık onları hayallerine taşıdı.

Yüzme Milli Takımımız İtalya'daki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyaları topladı.

BAŞARININ MİMARI



Yüzme Milli Takımı'nın başına 5 yıl önce İtalyan antrenör Gjon Shyti getirildi. Arnavut asıllı İtalyan çalıştırıcı, altın çocukları tek tek keşfetti. Hatta yüzmeyi bırakan Batuhan Filiz'i bile ikna etti.