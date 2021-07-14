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    13 yıl sonra itiraf etti! Adana'da başından vurulurak öldürülen kadının katili eski sevgilisi çıktı (Yaşam haberleri)

    Adana'da 13 yıl önce ortadan kaybolduktan bir hafta sonra başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Pakize Atar'ı (39), o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in (52) öldürttüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Evren ve olayla ilgisi olabileceği düşünülen arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay, cinayeti itiraf etti.

    13 yıl sonra gelen itiraf

    Adana'da 13 yıl önce ortadan kaybolduktan bir hafta sonra başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Pakize Atar'ı (39), o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in (52) öldürttüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Evren ve olayla ilgisi olabileceği düşünülen arkadaşları Mehmet Gül (42) ve Hayri Deliçay, (43) cinayeti itiraf etti. Pakize Atar'ı arkadaşı İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü söyleyen Deliçay, "Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    SOKAKTA VURDULAR
    Konya'nın     Ilgın ilçesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ahmet Karapınar, önceki gün sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu. Yasak aşk iddiası ortaya atılırken, jandarma dün bir operasyon yaptı. Cinayetle ilgili K.B. isimli kadın ile yakınlarının gözaltına alındığı öğrenildi. TOLGA YANIK.

    GÖLGESİ YAKALATTI
    Bursa'da Halil A., ablasını odaya kilitleyip balkondan çevreye rastgele ateş açtı. İkna çabalarına karşın teslim olmamakta direnen şüpheli, gölgesi takip edilerek başlatılan operasyonla yakalandı. Halil A., yakalandıktan sonra pişman olduğunu söyledi.

        KORKUNÇ GAZA!
        İstanbul Maltepe        'de, aracını park ettiği alandan çıkarmak isteyen sürücü Ergin Celbeker, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan araç korkulukları da yerinden sökerek 5 metreden aşağı düştü. Bina boşluğuna düşen araç iki binanın duvarları arasında sıkışarak havada asılı kaldı. Ergin Celbeker ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan yeğeni ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Çevre sakinlerinden Emir Bozkurt, "Araba geri geri geliyordu. Herhalde hızlı gelmiş, o yüksek duvardan aşağı düşmüş" dedi.

        HALIDA ÇİFTE CESET
        İstanbul         Bağcılar'da iflas eden bir tekstil atölyesi sahibi, alacak-verecek meselesi olan Osman ve Mehmet Sarıtemur isimli iki kardeşi konuşmak için iş yerine çağırdı. H. A. adlı tekstilci, iki kardeşi de öldürdü. İki kardeşin cesetlerini halıya saran zanlı, bu sırada aynı bina içinde olduğu öğrenilen Hakan K. isimli bir kişiye de ateş edip, yaraladı. Ağır yaralanan Hakan K., pencereden dışarı bağırarak, yardım istedi. Saldırgan kaçarak, izini kaybettirdi.

        DOKTORA MÜEBBET
        Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Yavuz Sümter'le ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcılık, çok sayıdaki bıçak darbesinden ibaret eyleminin tek başına 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunun unsurunu oluşturmadığını ve bu yönde delil elde edilemediğini kaydetti. Mütalaada, sanığın bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

            3.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 3 milyon 540 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 890'ar lira, 4 bilenler 596'şar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            SAHİBİNDEN SATILIK KİLİSE
            Bursa'nın             Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2016'da 1 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ancak alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 5 yıldır yeni sahibini bekliyor. Yaz tatillerini karavan ile Türkiye'de geçiren Polonyalı çift, gezilerinin Bursa ayağında burayı ziyaret etmek istedi. Kilisenin satılık olduğunu öğrenen Malgorzata Laczek, "Buranın restore edilmes,i bizim gibi turistlerin gelip ziyaret etmesi için önemli" dedi.

            DOKTOR BU NE!
            Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Lale Dörtışık (51), ilgi duyduğu tarihi daha iyi öğrenmek için 2017'de üniversite sınavlarına girip Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Dörtışık, okulu birincilikle bitirip mezun oldu. Diplomasını Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'un elinden alan Dörtışık, "Beraber okuduğum öğrencilere tarih bölümünü okumam tuhaf geldi, 'Hekimlik varken burada ne işiniz var' diye sordular" şeklinde konuştu.

                'EN AĞIR CEZA BİLE YETMEZ'
                Antalya'da                 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Cüneyt A., cinayeti kabul ettiğini, bunun cezasını ölene kadar çekeceğini belirtti. Öldürülen Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat da "En ağır cezayı alsalar da benim içim soğumaz. 6 yaşındaki torunumu annesiz bıraktılar, benden ciğerimi kopardılar" diyerek gözyaşı döktü.

                HAYATLA BARIŞIK
                Eskişehir'de yaşayan Barış Şimşek (17) voleybola gönül verdi. Çok çalıştı, azmetti. Milli Takım kampına davet edildi. 5 ay önce ise çiftçilik yapan ailesine yardım etmek için köye gitti. Bu sırada toprak eleme makinesine kaptırdığı sol bacağı, doktorların tüm çabasına rağmen kesildi. Ancak o hayallerinden hiç vazgeçmedi. Kopan bacağına rağmen voleybol oynamaya devam etti. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na katılan Şimşek, "Ailem benimle gurur duyuyor. Sporla engelleri aşabilirsiniz" dedi.

                ESTETİK DAVA
                Ayşegül                 Melisa Doğan, katıldığı İşte Benim Stilim programıyla ün yaptı. Yarışma sonrası yaptırdığı sayısız estetik operasyon ile bambaşka bir görünüm kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Doğan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına hakaret içeren yorum yaptı. Doğan'ın savcılığa yaptığı başvuru sonucu yorumu yapan kişi, 23 yaşındaki Ahmet K. çıktı! Suçlamaları reddeden Ahmet K., hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.

                    BAŞARIYA KAYNAK
                    Kadınlar                     iş hayatındaki başarılarıyla takdir kazandı. Japon devi Daikin'de çalışan kaynakçı kadınlar dünyada da adlarını altın harflerle yazdırdı. Onların arasında 28 yaşındaki Aysun Poyrazoğlu da vardı. Altı yıldır Daikin'de kaynakçı olarak çalışan Aysun Poyrazoğlu, 20 ülkeden çoğu erkek 52 yarışmacının yarıştığı dünya şampiyonasına katıldı. İki puan farkla üçüncü Avrupa'da ise birinci olmayı başardı. Türk kadınlarının göğsünü kabarttı. MUSTAFA KAYA.

                    BİLLETİ KENDİNE KESTİ
                    Microsoft'un                     kurucusu ABD'li işadamı Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda ile boşanma kararı aldı! Çiftin, yaklaşık 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı şimdiden dünyada merak uyandırdı. Boşanmayla ilgili sayısız iddia ortaya atıldı! Onlardan biri de Bill Gates'in çapkınlıklarıydı! İddiaya göre Gates, eşini, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda çalışan Zhe 'Shelly' Wang isimli kadınla aldattı! Bir diğer iddia ise Bill Gates'in pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaş olmasıydı! Bill Gates, dünyayı sarsan boşanma davasıyla dün ilk kez açıklama yaptı. Evliliğinin bitmesinde tüm hatanın
                    kendisinde olduğunu paylaştı.

                    11 MİLYARLIK TATİL
                    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Villalar, oteller yazlıklar doldu. Uçak ve otobüslerde yer yoktu. Turizmciler ise havalara uçtu: 11 milyar TL'lik ekonomi oluşacak.
                        İl Emniyet Müdür Yardımcısına silahlı saldırı!
                        Haberler Yaşam 13 yıl sonra itiraf etti! Adana'da başından vurulurak öldürülen kadının katili eski sevgilisi çıktı (Yaşam haberleri)