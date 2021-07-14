13 yıl sonra itiraf etti! Adana'da başından vurulurak öldürülen kadının katili eski sevgilisi çıktı (Yaşam haberleri)

BİLLETİ KENDİNE KESTİ

Microsoft'un kurucusu ABD'li işadamı Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda ile boşanma kararı aldı! Çiftin, yaklaşık 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı şimdiden dünyada merak uyandırdı. Boşanmayla ilgili sayısız iddia ortaya atıldı! Onlardan biri de Bill Gates'in çapkınlıklarıydı! İddiaya göre Gates, eşini, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda çalışan Zhe 'Shelly' Wang isimli kadınla aldattı! Bir diğer iddia ise Bill Gates'in pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaş olmasıydı! Bill Gates, dünyayı sarsan boşanma davasıyla dün ilk kez açıklama yaptı. Evliliğinin bitmesinde tüm hatanın

kendisinde olduğunu paylaştı.