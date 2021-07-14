13 yıl sonra itiraf etti! Adana'da başından vurulurak öldürülen kadının katili eski sevgilisi çıktı (Yaşam haberleri)

Adana'da 13 yıl önce ortadan kaybolduktan bir hafta sonra başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Pakize Atar'ı (39), o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in (52) öldürttüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Evren ve olayla ilgisi olabileceği düşünülen arkadaşları Mehmet Gül (42) ve Hayri Deliçay, (43) cinayeti itiraf etti. Pakize Atar'ı arkadaşı İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü söyleyen Deliçay, "Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
SOKAKTA VURDULAR
Konya'nın Ilgın ilçesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ahmet Karapınar, önceki gün sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu. Yasak aşk iddiası ortaya atılırken, jandarma dün bir operasyon yaptı. Cinayetle ilgili K.B. isimli kadın ile yakınlarının gözaltına alındığı öğrenildi. TOLGA YANIK.
GÖLGESİ YAKALATTI
Bursa'da Halil A., ablasını odaya kilitleyip balkondan çevreye rastgele ateş açtı. İkna çabalarına karşın teslim olmamakta direnen şüpheli, gölgesi takip edilerek başlatılan operasyonla yakalandı. Halil A., yakalandıktan sonra pişman olduğunu söyledi.