Eyüboğlu ailesi miras kavgasına tutuştu: EPAŞ Endüstri Mamulleri de tasfiye edildi

Para huzur getirmedi… Demir çelik sektörünün en güçlü şirketlerinden EPAŞ Endüstri Mamulleri AŞ'nin tasfiyesine karar verildi. Peki bu sürece nasıl gelindi? Memleketi Rize'den Karabük'e kamyonu ile yük taşımacılığı yapan Dursun Ali Eyüboğlu'nun (88) bundan 70 yıl kadar önce temelini attığı EPAŞ Grup da şimdilerde böylesi bir süreci yaşıyor.

Demir çelik, kâğıt, inşaat, taşımacılık, eğitim ve turizm alanında yatırımları bulunan 10 milyar lira cirolu grubun ortağı olan ikinci ve üçüncü kuşak temsilciler ikiye ayrılmış durumda. EPAŞ Grubu'nun ikinci kuşak yöneticilerinden Hamdi Cemalettin Eyüboğlu 8 yıl önce vefat etti. Eyüboğlu'ndan geriye mirasçı olarak eşi ve iki oğlu kaldı.

Vefat eden Eyüboğlu'nun çocukları küçük kardeşi Ahmet Hamdi Eyüboğlu ile baba Dursun Ali Eyüboğlu'nun diğer iki oğlu arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yürütülen görüşmelerde sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Birçok savcılık suç duyurusu yanı sıra 40'a yakın hukuk davası açıldı. Açılan davalarda, şirketlerin tasfiyesi talep edildi.

Mahkeme de tasfiye kararı verdi. Şirketin bünyesinde 2 milyar lira değerinde 200'e yakın gayrimenkul var. Şirketin cirosu ise 3.5 milyar lira civarındaydı.