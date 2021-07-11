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    Çöpçüler kralı! Sokağı temizlerken 4 bin TL buldu, parayı sahibine ulaştırdı

    İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik işçisi Abdülkerim Sağlar, sokağı temizlerken içinde 4 bin lira olan cüzdan buldu. Tek kuruşuna dokunmadan parayı sahibiyle buluşturdu.

    Çöpçüler kralı
    Kaybolan insanlık, İstanbul'da ortaya çıktı... Başrolde ise temizlik görevlisi Abdülkerim Sağlar vardı. 13 yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde görevli Abdülkerim Sağlar (56), önceki gün kaldırımda içinde 4 bin lira olan cüzdan bulunca durumu ekip sorumlusuna anlattı. Başlatılan çalışma ile kısa sürede cüzdanın sahibi Iraklı Taha Alani'ye ulaşıldı. Bulduğu cüzdanı dün Alani'ye teslim eden Sağlar, "Sokakta bulduğum bir lirayı dahi camideki yardım kutusuna atarım. Çok şükür çalışıyoruz" açıklaması yaptı.



    Taha Alani ise "Bu para ev kiramızdı. Paramızı bulan insan muhteşem biri" dedi.
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    Adım adım Stanciu
    Haberler Yaşam Çöpçüler kralı! Sokağı temizlerken 4 bin TL buldu, parayı sahibine ulaştırdı