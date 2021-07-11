Adana’da özel hastanede skandal! Yeni doğan bebek yere düşürüldü, kafası yarıldı

Adana'da yaşayan Kader Şahin'in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Azra adı verilen bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören ailesi, çılgına döndü.
Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra bebeğin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, "Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı?' diye sorduğumda, olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım" dedi.
Bebeğin babası Yavuz Şahin de bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.