Adana’da özel hastanede skandal! Yeni doğan bebek yere düşürüldü, kafası yarıldı





Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, "Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı?' diye sorduğumda, olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım" dedi.



Bebeğin babası Yavuz Şahin de bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.



