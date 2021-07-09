Gurbetçi aile, Antalya’da tatil yapmak istedi 4 gün için 15 bin TL ödedi! Otele gittiklerinde ise şoke oldular

Belçika'da mermer işleriyle uğraşan Ahmet Sünbül, eşi ve 3 çocuğuyla Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde tatil planları yaptı. İnternetten otelleri araştırdı. 5 yıldızlı bir otelde karar kıldı.

Girdiği internet sitesindeki numarayı arayıp rezervasyon yaptırdı. Bunun için 1400 euro yaklaşık 15 bin TL para harcadı. Sünbül ailesi, 5 Temmuz'da tatil için otele ulaştı.

Ancak resepsiyona gittiklerinde rezervasyonlarının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Ahmet Sünbül, şu uyarıyı yaptı:

"Dolandırıldığımızı otelin kapısına gittiğimizde fark ettik. Biz kendimiz dışında 5 aileydik, sadece benden 1400 euro gitti. Gurbetçilere orijinal sitelere bakmalarını, Visa ve Masterkart ile ödeme yapmalarını tavsiye ederim. En azından orada garanti var. Ben mağdur oldum, başkaları da mağdur olmasın."