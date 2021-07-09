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    Gurbetçi aile, Antalya’da tatil yapmak istedi 4 gün için 15 bin TL ödedi! Otele gittiklerinde ise şoke oldular

    Gurbetçi aile, Antalya’da tatil yapmak istedi. İnternetten otel beğendi. 4 gün için 15 bin TL ödedi! Ancak tesise gittiklerinde rezervasyonun olmadığını öğrendi! Çünkü web sayfası sahteydi. Otele ait değildi.

    Her şey dahil vurgun da!

    Belçika'da mermer işleriyle uğraşan Ahmet Sünbül, eşi ve 3 çocuğuyla Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde tatil planları yaptı. İnternetten otelleri araştırdı. 5 yıldızlı bir otelde karar kıldı.

    Girdiği internet sitesindeki numarayı arayıp rezervasyon yaptırdı. Bunun için 1400 euro yaklaşık 15 bin TL para harcadı. Sünbül ailesi, 5 Temmuz'da tatil için otele ulaştı.

    Ancak resepsiyona gittiklerinde rezervasyonlarının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Ahmet Sünbül, şu uyarıyı yaptı:

    "Dolandırıldığımızı otelin kapısına gittiğimizde fark ettik. Biz kendimiz dışında 5 aileydik, sadece benden 1400 euro gitti. Gurbetçilere orijinal sitelere bakmalarını, Visa ve Masterkart ile ödeme yapmalarını tavsiye ederim. En azından orada garanti var. Ben mağdur oldum, başkaları da mağdur olmasın."

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    Haberler Yaşam Gurbetçi aile, Antalya’da tatil yapmak istedi 4 gün için 15 bin TL ödedi! Otele gittiklerinde ise şoke oldular