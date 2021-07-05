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    • Yaşam
    • 05.07.2021 16:35
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    • 05.07.2021 16:36
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    Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

    Sahte içki Tekirdağ'da can almaya devam ediyor. Tekirdağ Çorlu'da 59 yaşındaki Hasan Nişancı'nın da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle şehirde bu nedenle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

    DHA
    Can almaya devam ediyor! 10'a yükseldi

    Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi.

    ÖLENLERİN SAYISI 10'A ÇIKTI
    Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi. Hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 10'a çıktı.

    Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 6'sı entübe 8 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

        6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
        Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.
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        Muhabir öyle bir soru sordu ki...
        Haberler Yaşam Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi