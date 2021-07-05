Antalya'da inşaat teknikeri Yusuf İlker Uğuz'un (25), 23 Temmuz'da düğünü vardı. Dün de doğum günü olan Uğuz, arkadaşı Mehmet Koç'un kullandığı elektrikli bisikletle, düğün davetiyesi dağıtmaya çıktı. Seher O'nun kullandığı otomobil, 2 arkadaşın bisikletine çarptı. İkisi de kurtarılamadı. Evinde yakalanan sürürücünün alkollü olduğu belirlendi. ERDOĞAN ÖZTÜRK.
43.6 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 43 milyon 662 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 753'er lira, 4 bilenler 544'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
BİR TALİHLİYE 376 BİN LİRA
5+1 bilen bir kişi 376 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 744'er lira, 4+1 bilenler 522'şer lira, 4 bilenler 48'er lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 3'er lira alacak.
BU NASIL BABA
İstanbul'da M.Ö. adlı kişi, seyir halinde iken 3 yaşındaki çocuğunu araçtan sarkıttı. Arkadaki araçta bulunan kişiler tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan M.Ö., oğlunun yaramazlık yaptığını ve onu sakinleştirmek için arabadan sarkıttığını söyledi. "Trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.
ANASON
Sahte içki faciasında can kaybı devam etti. Tekirdağ Çorlu'da 24 Haziran'dan itibaren sahte içkiden 29 kişi zehirlendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Engin çiftinden de acı haber geldi. İki çocuk annesi Nurcihan Engin, geçen pazar eşi Levent Engin de dün yaşamını yitirdi.