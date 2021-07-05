Antalya'da inşaat teknikeri Yusuf İlker Uğuz'un (25), 23 Temmuz'da düğünü vardı. Dün de doğum günü olan Uğuz, arkadaşı Mehmet Koç'un kullandığı elektrikli bisikletle, düğün davetiyesi dağıtmaya çıktı. Seher O'nun kullandığı otomobil, 2 arkadaşın bisikletine çarptı. İkisi de kurtarılamadı. Evinde yakalanan sürürücünün alkollü olduğu belirlendi. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

43.6 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 43 milyon 662 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 753'er lira, 4 bilenler 544'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 376 BİN LİRA

5+1 bilen bir kişi 376 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 744'er lira, 4+1 bilenler 522'şer lira, 4 bilenler 48'er lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 3'er lira alacak.