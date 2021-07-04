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    İstanbul Şile’de kuvvetli yağış, sele yol açtı dereler taştı evler sular altında kaldı

    İstanbul Şile’de kuvvetli yağış, sele yol açtı. Dereler taştı.E vler sular altında kaldı. Ankara Şereflikoçhisar’da ise meydana gelen hortum, korku saçtı. Ardından ise dolu yağdı.

    Hortum dehşeti

    Temmuzun ilk günleri yaşadığımız günlerde İstanbul ve Ankara'yı yağış ile dolu vurdu. Megakentte dün sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına yol açtı. Ankara Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde ise yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu.

    Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı. Can veya kaybı yaşanmadı.

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