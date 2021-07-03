Kahraman polis 7 kişiye umut oldu: Bahar Şahin, eşinin kalbiyle yeni bir hayata başlayan genç adama şunu öğütledi

Antalya'dan gelen haber yüreklere işledi... Polis memuru Sami Şahin, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Ailesinin isteği üzerine bağışlanan böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve korneaları 7 kişiye hayat verdi. Kolları ise 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a (34) nakledildi.

DUYGU DOLU SÖZLER

Tarihe geçen çift kol nakli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Kahraman polis memuru Sami Şahin'in kalbi ise Murat Kahveci'ye (42) nakledildi. İki çocuk babası Kahveci, "İlk kez rahat nefes aldım. 2018'den beri kalbimde pil takılıydı. Ancak son dönem kalp yetmezliğim artınca Ömer Bayezid hocam yapay kalp takmaya karar verdi. O gün kalp çıktı. Sağlığıma yeniden kavuştum. Dünyanın en şanslı adamı benim" dedi.

Acılı eş Bahar Şahin, önceki gün Kahveci'yi ziyaret etti. Sözleri, herkesi derinden etkiledi: O kalp hep iyilik için atsın. Eşim asla kimse için kötülük düşünmezdi. Sen de bu kalp ile kimseyi üzme.

ERDOĞAN ÖZTÜRK