Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kahraman polis 7 kişiye umut oldu: Bahar Şahin, eşinin kalbiyle yeni bir hayata başlayan genç adama şunu öğütledi

    Polis Sami Şahin, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Organlarıyla 7 kişiye hayat verdi. Onlardan biri de Murat Kahveci’ydi. Bahar Şahin, eşinin kalbiyle yeni bir hayata başlayan genç adama şunu öğütledi: Bu kalp dünyanın en güzel kalbi. Bu kalp ile asla kimseyi üzme...

    Bu kalp seni unutur mu?

    Antalya'dan gelen haber yüreklere işledi... Polis memuru Sami Şahin, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

    Ailesinin isteği üzerine bağışlanan böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve korneaları 7 kişiye hayat verdi. Kolları ise 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a (34) nakledildi.

    DUYGU DOLU SÖZLER
    Tarihe geçen çift kol nakli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

    Kahraman polis memuru Sami Şahin'in kalbi ise Murat Kahveci'ye (42) nakledildi. İki çocuk babası Kahveci, "İlk kez rahat nefes aldım. 2018'den beri kalbimde pil takılıydı. Ancak son dönem kalp yetmezliğim artınca Ömer Bayezid hocam yapay kalp takmaya karar verdi. O gün kalp çıktı. Sağlığıma yeniden kavuştum. Dünyanın en şanslı adamı benim" dedi.

    Acılı eş Bahar Şahin, önceki gün Kahveci'yi ziyaret etti. Sözleri, herkesi derinden etkiledi: O kalp hep iyilik için atsın. Eşim asla kimse için kötülük düşünmezdi. Sen de bu kalp ile kimseyi üzme.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Firari mafya lideri Sedat Peker'e operasyon
    Haberler Yaşam Kahraman polis 7 kişiye umut oldu: Bahar Şahin, eşinin kalbiyle yeni bir hayata başlayan genç adama şunu öğütledi