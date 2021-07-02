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    Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: "Seni kurtaracağım"

    Arkadaşları tarafından dövülen Elif Çakal, uçurumdan düşerek öldü. Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: ‘Tut elimi seni kurtaracağım’ dedim. Elif, elini uzattı ancak düştü.

    Seni kurtaracağım
    İstanbul Sultangazi'de uçurumdan düşen Elif Çakal'ın (15) geçen gün 4 arkadaşı tarafından dayak yediği görüntüler ortaya çıktı.

    Yakalama kararı verilen Senem T. (17) ve Tuana Y. (15), gözaltına alındı. T, tutuklandı. Y. ise serbest bırakıldı. G.K. ve U.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



    Senem T, "Elif, bana ve Tuana'ya küfür etti. Sakinleştirmek için tokatladım. Suçsuzum" dedi.
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    Haberler Yaşam Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: "Seni kurtaracağım"