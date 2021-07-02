Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: "Seni kurtaracağım"

İstanbul Sultangazi'de uçurumdan düşen Elif Çakal'ın (15) geçen gün 4 arkadaşı tarafından dayak yediği görüntüler ortaya çıktı.
Yakalama kararı verilen Senem T. (17) ve Tuana Y. (15), gözaltına alındı. T, tutuklandı. Y. ise serbest bırakıldı. G.K. ve U.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Senem T, "Elif, bana ve Tuana'ya küfür etti. Sakinleştirmek için tokatladım. Suçsuzum" dedi.
Yakalama kararı verilen Senem T. (17) ve Tuana Y. (15), gözaltına alındı. T, tutuklandı. Y. ise serbest bırakıldı. G.K. ve U.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Senem T, "Elif, bana ve Tuana'ya küfür etti. Sakinleştirmek için tokatladım. Suçsuzum" dedi.