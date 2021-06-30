Şeyda Yılmaz, lüks bir rezidansın 8. katından düşerek can verdi: 2 kişi için 33 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Ataşehir'de 9 ay önce Şeyda Yılmaz (48), lüks bir rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Tutuksuz yargılanan Emre Ateş ve Muhammed Demir hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara sürükleme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, kadının tırnaklarında 2 şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği ve sperm örneklerine rastlandığı yer aldı. Maktulün şüpheliler tarafından zorla tutularak intihara sürüklendiği öne sürüldü.