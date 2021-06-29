Ucuza Ferrari olur mu! 1 haftada 90 milyon TL topladılar

Dolandırıcılar farklı yöntemlerle yine vurgunlarına devam ediyor. İstanbul'da savcılığa başvuran bazı kişiler, tanıdıkları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen şüphelilerin, güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle para topladıklarını, bu kişilere bir süre sonra ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi. Önceki gün İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vurguncular, 29 vatandaştan topladığı yaklaşık 90 milyon lira ile Tokat'ta hayvan çiftliği kurdu. Çiftlikte bulunan 275 büyükbaş hayvan ve 473 küçükbaş hayvana el konuldu. Mağdurlardan M.Y., "Nasıl kandırıldım anlamıyorum. 2018 model Ferrari'ye 250 bin liraya alacaktım. Fotoğrafını da gösterdiler, inandım. Hayallerim de param da gitti" dedi.