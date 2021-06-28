Şanlıurfa'da öğretmene kapora verip, devrini aldıkları otomobille ortadan kayboldular!

Şanlıurfa'da yaşayan İngilizce öğretmeni Emrah Madenci, arabasını 172 bin liraya satışa çıkardı. 23 Haziran'da Faik B., Bedirhan A., ve Mehmet A. ile 165 bin liraya satış için anlaştı. 23 bin lirayı elden teslim aldı. Noterde devir için evrakı imzaladı. Kredi çekmek için araçla bankaya giden Faik B'den bir daha haber alamayan Madenci, dolandırıldığını anladı. Soluğu karakolda aldı. "Tüm birikimlerimi kaybettim" açıklaması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÜVEY KIZI ÖLDÜRDÜ
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, kız çocuğu E.N.O. (13), tartıştığı üvey annesi Z.O.'yu (56) öldürdü. Babasının cenazeyi odada bulmasının ardından ifadesine başvurulan E.N.O, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darp ettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
ÜVEY KIZI ÖLDÜRDÜ
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, kız çocuğu E.N.O. (13), tartıştığı üvey annesi Z.O.'yu (56) öldürdü. Babasının cenazeyi odada bulmasının ardından ifadesine başvurulan E.N.O, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darp ettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.