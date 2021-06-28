Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü!

canavarı, genç öğretmeni hayattan kopardı.A.T. ile S.Y'nin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası S.Y'nin aracı elektrik direğine çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri ise mesleklerinin en zor anını yaşadı. Kazada yaşamını yitiren Ezgi Aslanbek'in meslektaşlarıortaya çıktı. Kaza haberini alır almaz olay yerine giden Aslanbek çifti, acı haberi yine meslektaşlarından aldı.Fenalık geçiren acılı anne baba, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel bir okulda stajyer öğretmen olan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni AFAD ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Genç eğitimcinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.