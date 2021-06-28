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    Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü!

    Afyonkarahisar'da Ezgi Aslanbek, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. AFAD’ta görevli anne babasına acı haberi olay yerine giden meslektaşları verdi.

    Acı AFAD
    Trafik canavarı, genç öğretmeni hayattan kopardı. Acı olay önceki gece Afyonkarahisar- Konya çevreyolu üzerinde yaşandı. A.T. ile S.Y'nin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası S.Y'nin aracı elektrik direğine çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri ise mesleklerinin en zor anını yaşadı. Kazada yaşamını yitiren Ezgi Aslanbek'in meslektaşları Sadettin- Sevim Aslanbek çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Kaza haberini alır almaz olay yerine giden Aslanbek çifti, acı haberi yine meslektaşlarından aldı.



    AİLE FENALIK GEÇİRDİ
    Fenalık geçiren acılı anne baba, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel bir okulda stajyer öğretmen olan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni AFAD ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Genç eğitimcinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü!