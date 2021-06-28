Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü!

Trafik canavarı, genç öğretmeni hayattan kopardı. Acı olay önceki gece Afyonkarahisar- Konya çevreyolu üzerinde yaşandı. A.T. ile S.Y'nin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası S.Y'nin aracı elektrik direğine çarparak yan yattı. Olay yerine giden AFAD ekipleri ise mesleklerinin en zor anını yaşadı. Kazada yaşamını yitiren Ezgi Aslanbek'in meslektaşları Sadettin- Sevim Aslanbek çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Kaza haberini alır almaz olay yerine giden Aslanbek çifti, acı haberi yine meslektaşlarından aldı.
AİLE FENALIK GEÇİRDİ
Fenalık geçiren acılı anne baba, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel bir okulda stajyer öğretmen olan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni AFAD ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Genç eğitimcinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
AİLE FENALIK GEÇİRDİ
Fenalık geçiren acılı anne baba, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel bir okulda stajyer öğretmen olan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni AFAD ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Genç eğitimcinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.