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    Hakim Mesut Karadağoğlu 'vergisi çok' diye lüks aracını trafikten çekti, sahte plaka takıp bindi!

    Diyarbakır'da Hakim Mesut Karadağoğlu, lüks aracını “Vergisi çok” diye trafikten çekti. Ardından sahte plaka ile binmeye devam edince 2 yıl hapis yedi.

    Sahte plakaya 'hakim'!
    Diyarbakır'da hakim Mesut Karadağoğlu, 2 milyon liralık ultra lüks marka aracının yıllık ÖTV, MTV, kasko ve sigorta gibi masrafları yüksek gelince plan yaptı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurup aracını trafikten çıkarttırdı.

    Uyanık hakim bir süre sonra da sahte plakalarla trafiğe çıktı. Ancak ikiz plaka ihbarı sonucu yakalandı. Plakaların aldatma kabiliyetine haiz olması nedeniyle Karadağoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

    Hakim, sanığın vergi giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle böyle bir oyuna başvurduğunun belirlendiğini açıkladı. Sanığı önce 2 yıl hapisle cezalandırdı. Ceza 1 yıl 8 aya indirildi, 5 yıl ertelendi.




    SATIŞ İLANI VERECEKTİM!
    İki ayrı sahte plaka ile değişik zamanlarda trafiğe çıkan Karadağ0oğlu, "ikiz plaka" ihbarına takıldı. Yakalandı. Yapılan inceleme sonucu sahte belge düzenlediği anlaşıldı. Savunmasında, "Aracı satacağım için o plakayı taktım" ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Hakim Mesut Karadağoğlu 'vergisi çok' diye lüks aracını trafikten çekti, sahte plaka takıp bindi!