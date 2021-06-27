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    • Yaşam
    • 27.06.2021 09:30
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    • 27.06.2021 09:30
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    Bursa'da insan yüzlü örümcek bulundu! Görenler şaşkına dönüyor

    Bursa'da şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan bir kişi, otlar arasında gezen insan suretine sahip örümceği görünce şoka girdi. Örümceği kavanoz içerisine alan şahıs, "Türkiye’de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş." dedi.

    Ot toplarken buldu! Görenler şaşkına dönüyor

    Şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan vatandaş, otlar arasında gezen örümceğin insan suretine benzediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Türkiye'de şu ana kadar 7 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin 8.'si Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görüldü. Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Enes Öz, "Şeker hastası olan babam için dağlardan acı yavşan otları topladık. Otları aracımıza koyduk. Otların arasında insan yüzlü örümcek bizimle beraber çiftliğimize kadar geldi.

    Arabadayken örümceğin üzerime çıktığını görüp arabadan dışarıya atmaya çalıştım. Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Bursa'da insan yüzlü örümcek bulundu! Görenler şaşkına dönüyor