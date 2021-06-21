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    hastası ’in gen tedavisi için 60 günden az zamanı kaldı

    'da yaşayan polis memuru ve eşi 'in hastası bebekleri için zaman daralıyor. Adına kampanya başlatılan, gün geçtikçe yaşama tutunmakta zorlanan 3 yaşındaki Beyazıt bebek, gen tedavisi olabilmesi için 60 günden az zamanı kaldı.

    Zaman daralıyor

    Hatay'da yaşayan polis memuru ve eşi 'in hastası bebekleri için zaman daralıyor. Adına kampanya başlatılan, gün geçtikçe yaşama tutunmakta zorlanan 3 yaşındaki Beyazıt bebek, gen tedavisi olabilmesi için 60 günden az zamanı kaldı.

    Meslektaşları için birlik olan emniyet teşkilatı da minik can kenetlenmiş durumda.

    Baba Şükrü Eser, "Ben ilk göz ağrımı da bu hastalıktan kaybettim. Şimdi de Beyazıt'ın ellerimden kayıp düşmesini istemiyorum. İlacın değeri yaklaşık 18 milyon değerinde biz 7 milyon civarında topladık. 11 aydır kampanyamız devam ediyor. Herkesin 'ın desteğine ihtiyacımız var Beyazıt'ın son 3 kilosu kaldı ilacı alabilmesi için" dedi.

    Bulut YAMANDAĞ

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