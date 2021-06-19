Hızlı ve Öfkeli zamanı!

Ünlü saat üreticisi Jacob & Co., Hızlı ve Öfkeli filmine adanmış özel bir saat tasarladı. Saat, yaklaşık 88 parçadan oluşan dokulu siyah karbon bir kasaya yerleştirildi. Büyük safir kristal kadranı, filmin logosunun yanı sıra Hızlı ve Öfkeli'den görüntülerle süslendi.
580 bin dolar fiyatla satışa sunulan saat, yalnızca 9 örnekle sınırlı ve serinin 25 Haziran'da gösterime girecek olan 9'uncu filmi ile birlikte piyasaya çıkacak.
580 bin dolar fiyatla satışa sunulan saat, yalnızca 9 örnekle sınırlı ve serinin 25 Haziran'da gösterime girecek olan 9'uncu filmi ile birlikte piyasaya çıkacak.