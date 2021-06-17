Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın evinde öldü: Mehmet Kaplan tahliye edildi (Yaşam haberleri)

168.8 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 168 milyon 870 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 733'er lira, 3 bilenler 100'er lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

908 BİN DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 908 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 870'er lira, 4+1 bilenler 429'ar lira, 4 bilenler 46'şar lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira kazandı.