Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın evinde öldü: Mehmet Kaplan tahliye edildi (Yaşam haberleri)

Gaziantep'te Duygu Delen (17), sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinde balkondan düşerek can verdi.
'Kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kaplan, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
168.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 168 milyon 870 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 733'er lira, 3 bilenler 100'er lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
908 BİN DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 908 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 870'er lira, 4+1 bilenler 429'ar lira, 4 bilenler 46'şar lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira kazandı.
SERPEST YANİ!
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