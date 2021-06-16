Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gaspçılar, holding yöneticisi 'ı silahla öldürdü: 3 milyon 300 bin TL bulunan çantayı çaldı (Yaşam haberleri)

    'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi  ve yanındaki şirket çalışanı 'ın yanına, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla şirket binasından lüks ciple çıkacakları sırada bir araç yaklaştı. Silahlı 3 saldırgan, para dolu çantayı almak istedi. Ancak kadın direnince saldırganlar silahla ateş açtı. an'ı silahla öldürdü. İçinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı çaldı. Koçan'ın eski eşi de canına kıydı.

    3 milyonluk gasp dehşeti

    İstanbul Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert'ın yanına, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla şirket binasından lüks ciple çıkacakları sırada bir araç yaklaştı.

    Silahlı 3 saldırgan, para dolu çantayı almak istedi. Ancak kadın direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından, Mert ise kolundan yaralandı. Yere yığılan Sibel Koçan, hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi.

    Koçan'ın eski kocası Süleyman Aydın'ın olaydan birkaç saat sonra 32. kattan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

        46 YIL YAZAR
        İstanbul         Ümraniye'de Koreli yazar Whosuck Lee (44), birlikte yaşadığı kız arkadaşı Koreli Kim Yoonje'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulundu. Görüntüleri kadının rızası dışında kaydederek porno sitelerine yüklemekle şantaj yaptı. Deodorantla vurarak kafasındaki kemikleri kırdı. Lee hakkında 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Deodorant da silah sayılması için iddianameye eklendi.

        YARALI GEYİKLE 5 KİLOMETRE
        Bolu'nun         Seben ilçesinde, Ali Bahçivan hayvanlarını otlatırken yaralı halde bulduğu yavru geyiği 5 kilometre kucağında taşıyarak tedavisi için yetkililere teslim etti. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı geyiği alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü. Tedavi edilen yavru geyiğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

        5 YAVRU KEDİYİ PİŞİRİP YEMİŞ
        İstanbul Küçükçekmece'de Japonya uyruklu D.M.'nin, binanın önündeki 5 yavru kediyi evine götürmesi ve evinden pis kokular gelmesi üzerine vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi. Vatandaşlar ile M. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İhbar üzerine mahalleye gelen polis, D.M.'nin evinde incelemelerde bulundu. M.'nin kedileri önce öldürüp sonra fırında pişirerek yediğini tespit etti. Gözaltına alınan D.M.'ye 10 bin 375 TL ceza uygulandı ve sınır dışı edilmesine karar verildi.

            31.8 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 31 milyon 851 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 790'ar lira, 4 bilenler 607'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            DÖRT DÖRTLÜK MÜCADELE
            Antalya'da Mustafa Kemal Kaba (11), 2015 yılında rahatsızlandı. Akut Lenfoblastik Lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İki kez kemoterapi, bir kez de ağabeyinden yapılan ilik nakliyle hastalığı yenmeyi başardı. Ancak hastalık tekrarladı. Baba Üzeyir Kaba, "İki uygun donör bulundu. Nakilin yapılacağı günü bekliyoruz. Bir tüp kanla hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen kan bağışında bulunun" ifadesini kullandı.

            KIYMETLİMİZ
            Edirne'de 1'inci Murat Mahallesi'ndeki çocuk parkı, 2014'te imara açıldı. Görevliler, kepçelerle yıkım çalışması başlattı. Bu sırada Kıymet Peker (82), kepçelerin önünde oturarak yıkıma karşı çıktı. 7 yılın ardından mahkeme kararıyla arsanın yeniden çocuk parkı olması kararlaştırıldı. Peker, "O kepçenin önüne 90 yaşına da gelsem otururdum" açıklaması yaptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
            Haberler Yaşam Gaspçılar, holding yöneticisi Sibel Koçan'ı silahla öldürdü: 3 milyon 300 bin TL bulunan çantayı çaldı (Yaşam haberleri)