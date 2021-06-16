DÖRT DÖRTLÜK MÜCADELE

Antalya'da Mustafa Kemal Kaba (11), 2015 yılında rahatsızlandı. Akut Lenfoblastik Lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İki kez kemoterapi, bir kez de ağabeyinden yapılan ilik nakliyle hastalığı yenmeyi başardı. Ancak hastalık tekrarladı. Baba Üzeyir Kaba, "İki uygun donör bulundu. Nakilin yapılacağı günü bekliyoruz. Bir tüp kanla hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen kan bağışında bulunun" ifadesini kullandı.