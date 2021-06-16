İstanbul Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert'ın yanına, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla şirket binasından lüks ciple çıkacakları sırada bir araç yaklaştı.
Silahlı 3 saldırgan, para dolu çantayı almak istedi. Ancak kadın direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından, Mert ise kolundan yaralandı. Yere yığılan Sibel Koçan, hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi.
Koçan'ın eski kocası Süleyman Aydın'ın olaydan birkaç saat sonra 32. kattan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.