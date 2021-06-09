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    Taksi sürücüsü Zeytin adlı köpeği ezdi, kaçıp gitti

    'nde 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü, Zeytin adlı köpeği ezdi. Arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Site sakinleri isyan etti.

    Zeytin canavarı!
    İstanbul 'nde önceki gün 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü, bir siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla karşısına çıkan "Zeytin" isimli köpeği ezdi. Kısa bir süre duraklayan taksici, zavallı hayvanın ağlamasına aldırış etmedi. Gaza basıp site içinden ilerleyip gitti. Zavallı hayvan, çırpına çırpına olay yerinde can verdi. Site sakinleri, sahipsiz olan fakat bahçede besledikleri köpeği, boş bir araziye gömdükten sonra cani sürücü hakkında karakola şikayet dilekçesi verdi.



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    Adalet Bakanı , hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele ve öldürme gibi eylemlere hapis cezası verileceğini bildirdi. Yasa teklifiyle ilgili "Düzenleme kapıda, geri sayım başladı" dedi.

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