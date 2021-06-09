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    İmkansızı 'Başar'dı

    Zehra Başar, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Trafik kazası sonucu felç kaldı ancak hayallerinden vazgeçmedi. Tedavi sonrası okuluna devam etti...

    İmkansızı 'Başar'dı
    İstanbul'da yaşayan Zehra Başar'ın hayatını değiştiren kaza 2016'da meydana geldi. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Zehra Başar, olay günü okuluna giderken trafik kazası geçirdi. Sürücünün kırık olan boynunu hareket ettirmesi sonucu omurilik felci gelişti. 4 yıl boyunca tedavi gören Zehra, hayata küsmedi. Tekerlekli sandalyesinde tıp eğitimini sürdüren ve doktor olmak istediğini belirten Başar, "Hayatımın değiştiğini ve doktor olamayacağımı düşündüm. Hocamın beni cesaretlendirmesi, desteklemesi, ikna olmamı sağladı. Stajlarda hocalarım bana çok pozitif davrandı" dedi.

    MERVE BİLKA - DİLAN KAYA

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