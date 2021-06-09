5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13.5 yıl hapis cezası | Yurttan haberler

İzmir Foça'da geçen yıl içindeki 10 kişiyle denize açılan tekne, rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15), oğlu Çınar Ege Göksoy (8) ve Sarp Göksoy'un (9) ise cesetlerine ulaşıldı. Kaptan Adem Demir tutuklandı. Dün ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl süreyle kaptanın ehliyetine de el konuldu. Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına hükmederek dosyayı kapattı.
Şennur Avcı ve oğlu Çınar Gürsoy
Sarp Göksoy
KEŞİF FACİASI: 1 ŞEHİT 3 ÖLÜ
Kars Kağızman'a bağlı Karagüney köyüne miras davası için arazi keşfine giden askeri araç, dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Jandarma Astsubay Egemen Öztürk şehit oldu. Avukat Metin Avunca, Eyüp Bozyel ve Gülcihan Bozyel de Kağızman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAAN ERTEM VEFAT ETTİ
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ertem, 'Öğreten adam ve oğlu', 'Erdener abi' gibi tiplemelerin çizeriydi. Karikatürist, bugün İstanbul'daki Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
EN BABA ACI
Diyarbakır Silvan'da Mizgin Şimşek (23), 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamadı. 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin'in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed (26) ve Rengin Şimşek (22) de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki kardeşlerden Rengin de kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed'in ise yaşam mücadelesi devam ediyor.
"AYRILIĞI KALDIRAMADIM"
Trabzon'da Bülent Taşkın (40), eski sevgilisi Medine Seyis'i (43) 26 yerinden bıçaklayarak katledip kaçtı. Dün ise saklandığı evde yakalandı. Taşkın, "Terk edilmeyi kaldıramadım" dedi.
DALKILIÇ KAYADAN DÜŞMÜŞ
Finike'ye bağlı Likya Yolu güzergahında cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç'ın cesedi ailesine teslim edildi. Uzun yıllardır Fransa'da çalışan Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi.
KEZZAPA TAHLİYE
K.Maraş'ta eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nın yüzüne ve yanındaki kişinin göğüs ve kollarına kezzap atarak yaralayan Fatma Özdaş (44), 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından da tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Her iki taraf da dosyayı istinafa taşıdı.
200 GÖZALTI
Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uluslararası organize suç operasyonunda 200'den fazla kişiyi gözaltına aldı, uyuşturucu trafiğine darbe vuruldu. Narkotik birimlerin uzun süredir izlediği uluslararası çetenin lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'da olduğu öne sürüldü. Ironside adı verilen operasyonun, FBI iş birliğinde 2018 yılında başlatıldığı ve Güney Amerika, Asya ve Ortadoğu'daki mafya, yasa dışı örgütleri kapsadığı öğrenildi.
30 METRELİK DEV FOSİL
Avustralya'nın Queensland eyaletinde inanılmaz keşif. Dinozorun büyüklüğünün 30 metre (neredeyse bir basketbol sahası) olduğunu belirten uzmanlar ağırlığının ise 67 ton olduğunu açıkladı. Dünya çapındaki en büyük 15 dinozor türü arasında yer alanfosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan Titanozor türü olduğu ifade edildi.
ATM'Yİ SOYDULAR
Diyarbakır'da dört inşaat işçisi, ATM'deki arızayı fark etti. Sadece 2 bin TL bulunan hesaplarından bir haftada 625 bin 440 TL çekti.
10 BEBEK DOĞURDU
Güney Afrikalı Gosiame Sithole, tek seferde tam 10 bebek dünyaya getirdi. Dünya rekorunu ele geçirdi.
HAKİM KARARI
Batman'da İpek Er, geçtiğimiz yıl Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradığını söyledi. İntihar etti. Olay sonrası tutuklanan Orhan, kısa süre sonra salıverildi. Oyuncu Ezgi Mola Orhan'a "tecavüzcü" diyerek duruma tepki gösterdi. Orhan'ın avukatının yaptığı suç duyurusu nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi! Mola'nın davası dosya üzerinden görülecek.
Avukat Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü isim hakkında da suç duyurusunda bulundu.
YAKTI GEÇTİ
İstanbul'da nakliyeci Ergin Aktürk, Fatma Mavi'yi boğup yaktı. Yakalandı.
Acılı baba Mustafa Mavi, duruşmada haykırdı: EVLADIMI YAKTI. HAPİSLERDE ÇÜRÜSÜN!
ADANALI DA VİNCİ
Araştırmacı Haluk Uygur, İtalyan mimarın 9 bin sayfalık notlarını inceledi. Da Vinci'nin, selleri önlemek için bir süre Adana'da görev yaptığını belirledi.
Şennur Avcı ve oğlu Çınar Gürsoy
Sarp Göksoy
KEŞİF FACİASI: 1 ŞEHİT 3 ÖLÜ
Kars Kağızman'a bağlı Karagüney köyüne miras davası için arazi keşfine giden askeri araç, dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Jandarma Astsubay Egemen Öztürk şehit oldu. Avukat Metin Avunca, Eyüp Bozyel ve Gülcihan Bozyel de Kağızman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAAN ERTEM VEFAT ETTİ
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ertem, 'Öğreten adam ve oğlu', 'Erdener abi' gibi tiplemelerin çizeriydi. Karikatürist, bugün İstanbul'daki Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
EN BABA ACI
Diyarbakır Silvan'da Mizgin Şimşek (23), 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamadı. 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin'in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed (26) ve Rengin Şimşek (22) de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki kardeşlerden Rengin de kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed'in ise yaşam mücadelesi devam ediyor.
"AYRILIĞI KALDIRAMADIM"
Trabzon'da Bülent Taşkın (40), eski sevgilisi Medine Seyis'i (43) 26 yerinden bıçaklayarak katledip kaçtı. Dün ise saklandığı evde yakalandı. Taşkın, "Terk edilmeyi kaldıramadım" dedi.
DALKILIÇ KAYADAN DÜŞMÜŞ
Finike'ye bağlı Likya Yolu güzergahında cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç'ın cesedi ailesine teslim edildi. Uzun yıllardır Fransa'da çalışan Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi.
KEZZAPA TAHLİYE
K.Maraş'ta eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nın yüzüne ve yanındaki kişinin göğüs ve kollarına kezzap atarak yaralayan Fatma Özdaş (44), 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından da tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Her iki taraf da dosyayı istinafa taşıdı.
200 GÖZALTI
Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uluslararası organize suç operasyonunda 200'den fazla kişiyi gözaltına aldı, uyuşturucu trafiğine darbe vuruldu. Narkotik birimlerin uzun süredir izlediği uluslararası çetenin lideri Hakan Ayık'ın İstanbul'da olduğu öne sürüldü. Ironside adı verilen operasyonun, FBI iş birliğinde 2018 yılında başlatıldığı ve Güney Amerika, Asya ve Ortadoğu'daki mafya, yasa dışı örgütleri kapsadığı öğrenildi.
30 METRELİK DEV FOSİL
Avustralya'nın Queensland eyaletinde inanılmaz keşif. Dinozorun büyüklüğünün 30 metre (neredeyse bir basketbol sahası) olduğunu belirten uzmanlar ağırlığının ise 67 ton olduğunu açıkladı. Dünya çapındaki en büyük 15 dinozor türü arasında yer alanfosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan Titanozor türü olduğu ifade edildi.
ATM'Yİ SOYDULAR
Diyarbakır'da dört inşaat işçisi, ATM'deki arızayı fark etti. Sadece 2 bin TL bulunan hesaplarından bir haftada 625 bin 440 TL çekti.
10 BEBEK DOĞURDU
Güney Afrikalı Gosiame Sithole, tek seferde tam 10 bebek dünyaya getirdi. Dünya rekorunu ele geçirdi.
HAKİM KARARI
Batman'da İpek Er, geçtiğimiz yıl Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradığını söyledi. İntihar etti. Olay sonrası tutuklanan Orhan, kısa süre sonra salıverildi. Oyuncu Ezgi Mola Orhan'a "tecavüzcü" diyerek duruma tepki gösterdi. Orhan'ın avukatının yaptığı suç duyurusu nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi! Mola'nın davası dosya üzerinden görülecek.
Avukat Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü isim hakkında da suç duyurusunda bulundu.
YAKTI GEÇTİ
İstanbul'da nakliyeci Ergin Aktürk, Fatma Mavi'yi boğup yaktı. Yakalandı.
Acılı baba Mustafa Mavi, duruşmada haykırdı: EVLADIMI YAKTI. HAPİSLERDE ÇÜRÜSÜN!
ADANALI DA VİNCİ
Araştırmacı Haluk Uygur, İtalyan mimarın 9 bin sayfalık notlarını inceledi. Da Vinci'nin, selleri önlemek için bir süre Adana'da görev yaptığını belirledi.