Olay, 9 Mayıs 2021 tarihinde Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyünde yaşandı. Köyde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) Ramazan ayında oruçlu iken akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti'ne geldi.

Burada serinlemek isteyen 2 çocuk gölette boğularak can verdi. Akşam iftar vaktinin gelmesiyle evlerine dönmeyen çocukların aileleri çocukları aramaya çıktı. Acı haber AFAD dalgıç ekiplerinden geldi.

İki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Boğularak ölen çocuklar hastane morgunda yapılan otopsinin ardından köyde aynı mezarlığa defnedildi.

VALİYE TEŞEKKÜR

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği talimatla çocukların isimlerinin yaşatılması için çocukların okuduğu okula isimleri verildi. Daha önce Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu olan çocukların okulunun ismi, Ahmet Bektik- Muhammet Sevim İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi.

Vefat eden Ahmet Bektik'in annesi Yasemin Bektik, "Rabbim evlat acısını kimseye tattırmasın. Ama Allah'tan geldi, rabbim onların ailesine de bize de büyük sabırlar versin inşallah. Çok güzel bir duygu. İsimleri unutulmayacak. Bu yüzden valimize çok teşekkür ederiz" dedi.