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    'da validen iki aileyi mutlu eden adım: Gölette hayatını kaybeden iki arkadaşın adı okulda yaşayacak

    ’da aynı hastanede aynı gün dünyaya gelen, aynı sınıfta okuyan ve serinlemek için girdikleri gölette boğularak can veren iki arkadaşın isimleri ölümsüzleşti… 14 yaşındaki arkadaşlar im ile ’in isimleri okula verildi...

    İsimleri yaşayacak

    Olay, 9 Mayıs 2021 tarihinde ilçesine bağlı Gökler köyünde yaşandı. Köyde yaşayan im (14) ile arkadaşı (14) Ramazan ayında oruçlu iken akşam saatlerinde evlerinden çıkarak 'ne geldi.

    Burada serinlemek isteyen 2 çocuk gölette boğularak can verdi. Akşam iftar vaktinin gelmesiyle evlerine dönmeyen çocukların aileleri çocukları aramaya çıktı. Acı haber dalgıç ekiplerinden geldi.

    İki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Boğularak ölen çocuklar hastane morgunda yapılan otopsinin ardından köyde aynı mezarlığa defnedildi.

    VALİYE TEŞEKKÜR
    Valisi , İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği talimatla çocukların isimlerinin yaşatılması için çocukların okuduğu okula isimleri verildi. Daha önce olan çocukların okulunun ismi, Ahmet Bektik- İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi.

    Vefat eden Ahmet Bektik'in annesi tik, "Rabbim evlat acısını kimseye tattırmasın. Ama Allah'tan geldi, rabbim onların ailesine de bize de büyük sabırlar versin inşallah. Çok güzel bir duygu. İsimleri unutulmayacak. Bu yüzden valimize çok teşekkür ederiz" dedi.

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    Haberler Yaşam Aksaray'da validen iki aileyi mutlu eden adım: Gölette hayatını kaybeden iki arkadaşın adı okulda yaşayacak