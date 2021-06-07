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    Baba acısı bunalıma soktu! Önce genç kız ardından ise kardeşler intihar etti

    'da Mizgin Şimşek, bir süre önce canına kıydı. Genç kızın 2 yıl önce kalp krizinden ölen babası ’in acısına dayanamayıp canına kıydığı anlaşıldı.

    Seri intihar!

    Diyarbakır'da Mizgin Şimşek (23), bir süre önce canına kıydı. Genç kızın 2 yıl önce kalp krizinden ölen babası 'in acısına dayanamayıp canına kıydığı anlaşıldı. Önceki gün akşam da İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu (24) ve kardeşler, silahla vurulmuş halde evde bulunup hastaneye kaldırıldı.

    İkisi de yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, baba Şimşek'in ölümü aileyi derinde sarsarak psikolojik sorunlara yol açtı. İki yıl içinde hem babaları hem de çok sevdikleri kardeşlerini kaybeden Muhammed ve Rengin'in intihar girişiminde bulundukları anlaşıldı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı evde bulurken, çok sayıda mahalle sakininin de ifadesi alındı. Olayın çok yönlü soruşturulduğu açıklandı.

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