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    , miras nedeniyle çıldırdı: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü

    'de yaşayan Saffet ve kardeşler, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşamadı. 5 Mayıs'ta aralarında kavga çıktı. Kavga sonucu kan aktı.

    Miras vahşeti

    Sakarya Erenler'de yaşayan Saffet ve kardeşler, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşamadı. 5 Mayıs'ta aralarında kavga çıktı.

    Ayırmak için araya giren 'nın eşi , Salih Şanlı'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Önceki gün ise evdeki tabancayı alan , amcasının evini bastı.

    Önce bahçedeki amcası Saffet Şanlı ve yengesi Nuran Şanlı'yı, ardından da 'yı silahla vurdu. 3 kişilik aile, hayatını kaybetti. Yakalanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    HÜSEYİN CUMALI

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    Haberler Yaşam Yavuz Şanlı, miras nedeniyle çıldırdı: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü