Sakarya Erenler'de yaşayan Saffet ve Salih Şanlı kardeşler, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşamadı. 5 Mayıs'ta aralarında kavga çıktı.
Ayırmak için araya giren Saffet Şanlı'nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Önceki gün ise evdeki tabancayı alan Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı.
Önce bahçedeki amcası Saffet Şanlı ve yengesi Nuran Şanlı'yı, ardından da Gökhan Şanlı'yı silahla vurdu. 3 kişilik aile, hayatını kaybetti. Yakalanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HÜSEYİN CUMALI