Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mutluluk ayaklar altında

    , kendisinden boşanmak isteyen 15 yaş küçük kocasına, “Ayaklarımın altını öpüyordun” diye çıkıştı. Herkes bu itirafa hayret etti. İşte detaylar...

    Mutluluk ayaklar altında
    ATV'de yayınlanan 'da programına boşanma aşamasındaki çiftin diyaloğu damga vurdu. 'da yaşayan ve kendisinden 15 yaş küçük kocası arasındaki geçimsizlik, mahkemeye taşındı.



    'de programa katılan Fatoş Sarı, eşi ile aralarının bir kadın yüzünden açıldığını söyledi. Boşanmak istemediğini bildirdi. Çift, programda karşı karşıya geldi. Genç kadın, kocası Suat'a "Daha 1 hafta önce ayağımın altını iki kez öptün" dedi. Herkes bu itirafa hayret etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD'nin öncü gazetesi Türk SİHA'larını işaret etti
    Haberler Yaşam Mutluluk ayaklar altında