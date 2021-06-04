Mutluluk ayaklar altında

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına boşanma aşamasındaki çiftin diyaloğu damga vurdu. Adana'da yaşayan Fatoş Sarı ve kendisinden 15 yaş küçük kocası Suat Sarı arasındaki geçimsizlik, mahkemeye taşındı.
Atv'de programa katılan Fatoş Sarı, eşi ile aralarının bir kadın yüzünden açıldığını söyledi. Boşanmak istemediğini bildirdi. Çift, programda karşı karşıya geldi. Genç kadın, kocası Suat'a "Daha 1 hafta önce ayağımın altını iki kez öptün" dedi. Herkes bu itirafa hayret etti.
Atv'de programa katılan Fatoş Sarı, eşi ile aralarının bir kadın yüzünden açıldığını söyledi. Boşanmak istemediğini bildirdi. Çift, programda karşı karşıya geldi. Genç kadın, kocası Suat'a "Daha 1 hafta önce ayağımın altını iki kez öptün" dedi. Herkes bu itirafa hayret etti.